La Covid-19 : Compagnie Transair, menacée de faillite

La fermeture des frontières liée au Coronavirus a fini par mettre la compagnie aérienne sénégalaise Transair dans une mauvaise posture. À cause de la pandémie, la compagnie s’inquiète de ne plus pouvoir payer les salaires des employés.



Une heure de vol pour les avions de cette compagnie coûtent plus de 1100 dollars rien qu’en carburant. À cela s’ajoute les frais de maintenance et le paiement des pilotes et les autres personnels. Des dépenses que la compagnie ne peut plus prendre en charge. « Transair a plus de 100 employés, qui n’ont jamais eu de difficultés à percevoir leur salaire avant la Covid-19.



Alors, c’est la première fois, depuis 10 ans d’existence, que j’ai des craintes de pouvoir honorer mes engagements d’employeurs, vis-à-vis de mes employés », s’est désolé le Directeur général de Transair, Alioune Fall qui s’est confié à Dakartimes.