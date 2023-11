Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat: La DER/FJ s'engage pour la souveraineté alimentaire et l'artisanat Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| La Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat est actuellement en cours, et la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) y participe activement. Du 13 au 17 novembre, cette délégation met en avant des thèmes cruciaux pour le développement économique et social, en particulier la souveraineté alimentaire et l'artisanat.



La 4ème journée de cet événement est marquée par un focus sur la souveraineté alimentaire et l'artisanat. Une démarche qui vise à accompagner les jeunes entrepreneurs dans la promotion, la production et la transformation des produits locaux. Cette initiative, menée par la DER/FJ, ambitionne de renforcer le tissu économique local tout en valorisant les savoir-faire traditionnels.



Cheikh Bara Seck, conseiller technique et directeur de la promotion de l'entreprenariat au sein de la DER/FJ, a partagé son point de vue lors d'une interview accordée à Leral TV. Selon lui, cette démarche est cruciale pour encourager l'essor des jeunes entrepreneurs et pour promouvoir une économie durable axée sur les ressources locales.



L'accent est mis sur l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, afin de favoriser la création d'entreprises axées sur la production et la transformation des produits locaux. Cette approche s'inscrit dans une vision de développement économique inclusif, où les ressources locales jouent un rôle majeur dans la création de richesses et d'emplois.



La participation active de la DER/FJ à la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat illustre son engagement en faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Cette délégation se positionne comme un acteur clé dans la promotion d'une économie locale dynamique et durable, encourageant ainsi l'innovation et la création d'entreprises pérennes.

Accueil Envoyer à un ami Partager