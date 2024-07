La Direction générale des Impôts et domaines sévit : les comptes du Groupe Walfadjri saisis ! Groupe Walfadjri a vu, ce 30 juillet ses comptes saisis suite à l'avis à tiers détenteur (ATD) au moment où la boîte s’est penchée à payer les salaires. L’info est de dakaractu.com qui explique qu’à l’origine est une somme à recouvrer et qui date de 2016 dont une partie avait été versée. Mais visiblement, cette fois-ci, la direction des impôts veut tout recouvrer.

« En effet, cette procédure permet à l'administration de se faire payer en s'adressant à un tiers qui détient des sommes vous appartenant (le plus souvent, la banque », nous explique-t-on.



À noter, rappellent nos confrères, qu’au mois de juin dernier, le directeur général du Groupe Walfadjri avait sorti une note en guise d’information à ses employés : « Nous avons le regret d'informer le personnel du Groupe Walfadjri que, pour l'année 2024, la direction ne pourra malheureusement pas offrir la traditionnelle « Avance Tabaski » aux agents qui le souhaitent.



La raison en est que les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteur (ATD) pour des impôts impayés de 2016 à 2018 », avait expliqué Cheikh Niass.



