La Fondation Ndjobbo Adama Aïsse organise une Journée de Consultations médicales gratuites

Dans le cadre de la 90e édition de Laylatoul Khadre à Thiar Peulh, un village situé dans la commune de Nguet Ardo, la Fondation Ndjobbo Adama Aïsse, dirigée par la présidente Sokhna Aminata Bachir Tall, a organisé une journée de consultations médicales gratuites. Cette initiative visait à offrir des services médicaux variés, aux pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal.



L'événement a connu une participation importante, avec la présence de spécialistes tels que des généralistes, des dentistes, des ophtalmologistes, des cardiologues et des gériatres. Sokhna Aminata Tall, la fille aînée de Thierno Bachir Tall, Khalife général de la famille Omarienne, a dressé le bilan de cette journée de consultations gratuites.



Au total, plus de 500 consultations ont été réalisées, couvrant des domaines tels que la diabétologie, la cardiologie, la pédiatrie et les urgences, ainsi que plus de 100 consultations en ophtalmologie. Des médicaments et des soins ont été fournis aux patients et des ordonnances avec suivi, ont été prescrites pour certains cas nécessitant un suivi hospitalier ultérieur.



Cette initiative a été saluée par la communauté locale, démontrant l'engagement de la Fondation Ndjobbo Adama Aïsse envers le bien-être de la population et son soutien aux pèlerins lors de cet événement religieux majeur. Amadou Sakhir Mbaye, résident de Louga, a également exprimé sa gratitude pour cette journée de consultations médicales gratuites.