Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La Gambienne Aisha Fatty et Abdoulaye Thiam Computer Land au cœur d'une affaire de sextorsion: Le procès suivi en direct sur Leral ce Vendredi Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024 à 04:06 | | 0 commentaire(s)| La Gambienne Aisha Fatty et le chef d'entreprise sénégalo-gambien Abdoulaye Thiam se retrouvent au centre d'une affaire judiciaire complexe et médiatisée. Accusée de sextorsion, Aisha Fatty doit comparaître ce vendredi devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Pour ceux qui souhaitent suivre cette affaire de près, une équipe de reportage sera déployée pour transcrire et diffuser en direct les événements du procès.



Un Scandale Dévoilé

L'affaire commence par une relation amoureuse entre Abdoulaye Thiam, directeur général d'une société informatique, et Aisha Fatty, qui se sont connus en février 2021. Leur relation à distance a été marquée par des échanges vidéo intimes, dont Aisha Fatty aurait fait des captures dans le but de faire chanter son compagnon.



Selon des sources concordantes, Fatty a été arrêtée à la frontière sénégalo-gambienne de Karang. D'après le quotidien Les Echos, elle aurait menacé de divulguer des vidéos compromettantes de Thiam, obtenues à son insu, pour obtenir des biens de valeur.



Les Accusations et les Révélations

Abdoulaye Thiam, pris de panique après avoir été menacé par Aisha Fatty, a déposé une plainte auprès de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) pour abus de confiance et escroquerie. Il estime le préjudice à plus d'un milliard de F CFA, incluant des voitures de luxe, des biens immobiliers et des bijoux en or.



Fatty, qui avait fui vers un pays arabe, a été interceptée alors qu'elle se rendait à Dakar. Elle doit désormais répondre de ses actes devant la justice sénégalaise.



Un Passé Sulfureux

Abdoulaye Thiam n'est pas étranger aux controverses. Il a été impliqué dans l'incident de la limousine offerte au président Macky Sall, qui avait pris feu. En outre, sa société, Computer Land, a bénéficié d'un marché public controversé de 41 milliards de F CFA pour la création d'Espaces numériques ouverts (ENO), dont la livraison tarde à se faire.



Réactions et Implications

L'arrestation de Aisha Fatty a suscité des réactions diverses. Certains estiment que la procédure d'arrestation au Sénégal, sans collaboration avec les autorités gambiennes, soulève des questions. Des personnalités gambiens ont exprimé leur désapprobation, jugeant l'arrestation inappropriée et potentiellement injuste.



En Attente du Verdict

Le procès de ce vendredi sera suivi de près, avec une couverture en direct pour informer le public des développements de cette affaire de sextorsion qui mêle amour, trahison et scandale financier. Restez connectés avec Dakarposte pour des mises à jour détaillées sur ce procès médiatisé.



Accueil Envoyer à un ami Partager