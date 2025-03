La Gendarmerie met fin à un réseau d’arnaqueur QNET à DIAMNIADIO Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Arnaqueurs Qnet/ Escroquerie/ Serigne Ndong La brigade de gendarmerie de Diamniadio a mis un terme aux activités d’un réseau d’escrocs lié à QNET, une entreprise critiquée pour ses méthodes commerciales. Cette intervention fait suite à une plainte pour la disparition d’un individu, apparemment victime de ce réseau. Le 26 mars 2025, les enquêteurs […] Sénégal Atlanticactu/ Arnaqueurs Qnet/ Escroquerie/ Serigne Ndong La brigade de gendarmerie de Diamniadio a mis un terme aux activités d’un réseau d’escrocs lié à QNET, une entreprise critiquée pour ses méthodes commerciales. Cette intervention fait suite à une plainte pour la disparition d’un individu, apparemment victime de ce réseau. Le 26 mars 2025, les enquêteurs ont localisé une maison à Darou Salam Sant Yallah, où ils ont découvert trente-huit personnes, dont seize Bissau-Guinéens et vingt-deux Sénégalais, parmi lesquels onze femmes. Ces victimes avaient versé des sommes atteignant 2,5 millions de FCFA en échange d’une formation et de produits qui ne leur ont jamais été fournis. Au cours de l’opération, sept membres du réseau ont été interpellés et placés en garde à vue, tandis que le principal suspect a réussi à s’échapper. Des recherches intensifiées sont en cours pour le retrouver. L’enquête continue afin de démanteler l’ensemble du réseau et de déterminer d’éventuels complices.



Source : Source : https://atlanticactu.com/la-gendarmerie-met-fin-a-...

Accueil Envoyer à un ami Partager