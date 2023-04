La Grande Mosquée de Dakar a été le théâtre d'une grande collecte de fonds hier, vendredi, avec plus de 40 millions collectés pour la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 15:37 | | 0 commentaire(s)| La Grande Mosquée de Dakar est un symbole de l'islam au Sénégal et dans la région ouest-africaine. Elle a été construite en 1964 et, est considérée comme l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest. Depuis sa construction, la mosquée est devenue un lieu de prière important pour les musulmans de Dakar et des villes environnantes.



Cependant, il y a une demande croissante pour une plus grande mosquée à Tivaouane, une ville située à environ 90 kilomètres de Dakar. Tivaouane est un centre important pour la confrérie mouride, une branche de l'islam qui prône la tolérance et l'ouverture d'esprit. La construction d'une plus grande mosquée à Tivaouane, permettrait de mieux accueillir les nombreux fidèles qui visitent la ville chaque année.



La collecte de fonds pour la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane, a commencé il y a plusieurs mois et a été menée dans tout le pays. La collecte de fonds de vendredi a été organisée à la Grande Mosquée de Dakar et a vu la participation de nombreux fidèles et bienfaiteurs.



La collecte de fonds a également été dirigée par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a exprimé sa gratitude pour la générosité des donateurs. Il a souligné l'importance de la construction de la Grande Mosquée de Tivaouane, pour la communauté mouride et pour le pays dans son ensemble.



La construction de la Grande Mosquée de Tivaouane est un projet ambitieux, qui nécessite une collecte de fonds importante. Cependant, la communauté mouride est déterminée à construire une mosquée qui sera à la hauteur de l'importance de Tivaouane dans l'histoire de l'islam au Sénégal.



En fin de compte, la collecte de fonds de vendredi, a été un grand succès et a montré l'engagement de la communauté mouride à construire une grande mosquée à Tivaouane. La Grande Mosquée de Dakar reste un symbole important de l'islam au Sénégal et dans la région et la Grande Mosquée de Tivaouane deviendra sans aucun doute, un symbole tout aussi important pour la communauté mouride et pour le pays dans son ensemble.

