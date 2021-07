La HCCT Binta Mané : "Nous voulons arracher la mairie de Diattacounda aux mains de..."

Ce week-end du 24 Juillet 2021, l'ancienne capitale du Balantacounda a vibré au rythme du ballon rond. La finale du tournoi de football organisé par la Haute conseillère des collectivités territoriales du département de Goudomp, l'honorable Binta Mane, se jouait au stade Moune Diatta de Diattacounda. Sur 11 équipes au départ, les finalistes sont l'ASC Niafor et celle de Hamdalaye.





Cette dernière a perdu face à une déterminante équipe de Niafor sur un pénalty siflé dans les dernières minutes. Le score final, un but à zéro en faveur de Niafor.





La HCCT, accompagnée par ses pairs de l'Alliance Pour la République (APR) du département, s’est très réjouie du niveau de jeu et de la discipline dont ont fait montre les jeunes. "Je suis tout aussi honoré de la présence nombreuse des autorités locales du département aussi honoré de la présence massive des populations pour assister à cette fête". Ce qui témoigne de son intérêt à la nouvelle formation politique en précisant le prétexte des actions qu'ils mènent. “Nous voulons arracher la mairie de Diattacounda aux mains de cet opposant, nous faisons de bonnes choses à toutes les couches de la population c'est pas pour combattre qui que ce soit mais il va de soi que nous voulons prendre les clés de la mairie“, a t-elle expliqué.





La HCCT, ajoutera que ma politique ne se limite point à se battre pour que la commune revienne entre les mains de" Benno BoKk Yakkar" "Nous avons aussi rencontré le Président de la République Pour lui demander de tout faire pour désenclaver notre département parce que nous trouvons que ce besoin est une urgence sociale. Nous faisons parti de la région de Sedhiou et nous évacuons nos malades à Ziguinchor, nous voulons la concrétisation de cette vieille doléance du Balantacounda autrement dit la création d'un pont pour rallier facilement Sédhiou soit pris au sérieux" demande t-elle.

Source : https://www.exclusif.net/La-HCCT-Binta-Mane-Nous-v...