La JDS lance un Parti politique ce 7 avril 2018 Après avoir recouvré la plénitude de son autonomie de pensée et d’action politique en octobre 2017, en ayant souverainement décidé de se désaffilier du Parti Socialiste, la Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme (JDS) s’apprête à porter sur les fonts baptismaux un parti politique. C’est du moins la sustance d’un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net.



Le texte informe que ce parti dénommé « Forces Démocratiques du Sénégal » (FDS) sera officiellement lancé au cours d’un congrès constitutif prévu le samedi 07 avril 2018 à partir de 10h au Théâtre national Daniel Sorano sous le thème : Le soleil se lève à nouveau sur le Sénégal. Des milliers de délégués provenant des quarante-cinq départements du pays et des régions de la diaspora sont attendus à cette manifestation. Selon la source, «passer de la Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme (JDS) aux Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) ne traduit pas simplement une mutation sémantique et statutaire. Il s’agit d’une véritable révolution politique et sociale. Voici entamée la grande œuvre d’édification de la nation».

Le communiqué poursuit que «loin d’être un parti de plus sur l’échiquier politique national, les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) entendent ouvrir une nouvelle ère porteuse d’espoir et de progrès pour le Sénégal. En clair, la JDS cédera la place à une plateforme politique plus large, plus inclusive et plus ambitieuse et plus révolutionnaire. Les contours de ce nouveau parti politique seront déclinés à l’occasion du Congrès constitutif. »



Leral.net

