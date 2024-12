La LSS exige la libération de Samuel A. Sarr, un Pilier de l’Énergie et du Développement Africain La cellule panafricaine de communication du Libéralisme Social Sénégalais (LSS) exprime son indignation face à l’arrestation arbitraire de Samuel SARR, un entrepreneur visionnaire, ancien ministre de l’Énergie du Sénégal (2007-2012) et acteur clé dans la transformation énergétique de l’Afrique de l’Ouest. Cette arrestation constitue un recul démocratique grave et une menace pour le développement économique et énergétique du Sénégal.

Samuel Sarr, un Visionnaire au Service de l’Afrique



Samuel SARR est une figure emblématique du secteur énergétique africain. Grâce à son expertise et à sa capacité de mobilisation, il a su développer des projets structurants qui ont marqué durablement l’économie sénégalaise. Ancien Directeur Général de la Senelec et ministre de l’Énergie, il a joué un rôle central dans la modernisation et la diversification des sources d’énergie au Sénégal.



Après son expérience gouvernementale, Samuel SARR a fondé West African Energy (WAE), une entreprise qui incarne une nouvelle ère énergétique. WAE se distingue par la construction de la centrale électrique de Cap des Biches, un projet de 366 MW utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) pour produire une énergie propre et abordable. Ce projet, évalué à 283 milliards de FCFA (432 millions d’euros), représente 25 % de la puissance installée au Sénégal et est déjà réalisé à 88 % pour le cycle combiné et 98 % pour le cycle simple.



Agir autrement pour l'avenir



Un Projet au Service de la Nation Le projet West African Energy offre des retombées positives à tous les niveaux : • Amélioration de l’accès à l’énergie : La centrale de Cap des Biches fournit une énergie fiable à des milliers de foyers et entreprises, réduisant considérablement les coupures d’électricité.



• Réduction des coûts énergétiques : L’utilisation du gaz naturel diminue les coûts de production, offrant des tarifs compétitifs aux consommateurs.

• Création d’emplois : Plusieurs centaines environ 1200 emplois directs ont été générés, notamment dans les domaines de la construction et de la maintenance.

• Impact environnemental positif : La transition vers une énergie plus propre permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, alignant ainsi le Sénégal avec ses engagements climatiques.



Stimulation économique, une énergie abordable et accessible dynamise les secteurs industriels et agricoles, renforçant la compétitivité nationale. Un Leadership Remis en Question Malgré ces réalisations impressionnantes, Samuel Sarr fait face à des accusations d’abus de biens sociaux de la part d’actionnaires sénégalais minoritaires.



Ces accusations, infondées selon le LSS, risquent de compromettre l’achèvement d’un projet stratégique pour le Sénégal et de ternir l’image d’un entrepreneur africain ayant mobilisé près de 300 milliards FCFA auprès d’institutions financières africaines prestigieuses comme African Finance Corporation et Afreximbank. Il est essentiel de rappeler que l’idée, la conception et la mise en œuvre de ce projet sont le fruit de l’expertise et de la vision de Samuel SARR et de son équipe.



Les actionnaires locaux y compris sa propre personne parce que détentrice de 15% du capital social n’ont contribué qu’à hauteur de 16 milliards FCFA sur un projet de plus de 283 milliards FCFA. Appel à la Libération Immédiate de Samuel SARR Samuel SARR est bien plus qu’un entrepreneur : il est un catalyseur de transformation pour le Sénégal et l’Afrique. Sa détention arbitraire met en péril l’avenir énergétique du Sénégal et compromet la souveraineté économique nationale.



Nous, membres du Libéralisme Social Sénégalais, dénonçons fermement cette injustice et exigeons :



• La libération immédiate et inconditionnelle de Samuel SARR.

• La protection des projets stratégiques qui impactent positivement la vie des Sénégalais.

• Une reconnaissance pleine et entière du rôle de Samuel SARR dans la construction d’un avenir énergétique durable pour le Sénégal. Une Vision pour l’Afrique Samuel SARR incarne une vision innovante et ambitieuse pour le continent africain, en encourageant les jeunes à dépasser leurs intérêts personnels au profit du développement collectif. Il est urgent de protéger les leaders qui, comme lui, bâtissent l’avenir de l’Afrique avec courage et détermination. Ensemble, protégeons la souveraineté énergétique et économique du Sénégal.



Libérez Samuel SARR !

Cellule Panafricaine de Communication du LSS



