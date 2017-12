La Légende des Géant, Extraterrestre et Annunaki [Documentaire ParaNormal] Ce Documentaire : Géant, Extraterrestre, Annunaki

C'est un documentaire étrange qui analyse le mythe des géant sous différents angle, Cette histoire de géants, à première vue ridicule, on en retrouve pourtant trace en Amérique latine avec les Mayas et les Incas. Ils croyaient eux aussi qu’une race de géants antédiluvienne avait vécue sur terre. Certains les prirent pour des dieux géants, d’autres se sont contentés de les mentionner dans des récits ou de les représenter picturalement. Selon les Grecs et les Romains les géants proviendraient d’une pluie de cendres.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2017 à 11:13





