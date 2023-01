La Lonase fait un chiffre d’affaires de plus de 266 Milliards en 2022, soit un dépassement de plus de 16 milliards La Direction générale de la Loterie nationale sénégalaise(Lonase) porte à la connaissance du public qu'au terme de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de plus de 25O milliards a été réalisé sur un objectif de 250 milliards soit un dépassement de plus de seize milliards...

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook