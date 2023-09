La Réconciliation Chaleureuse : Marième Faye Sall et Sokhna Bally Mountakha Se Retrouvent Après un Long Froid Après une période de distance et de froid entre elles, Marième Faye Sall, l'ancienne Première Dame du Sénégal, et Sokhna Bally Mountakha, autrefois inséparables, se sont finalement réconciliées. Cette réunion tant attendue marque la renaissance d'une amitié qui avait connu des moments difficiles, suscitant l'attention du public et des médias. Découvrez les détails de leur réconciliation et les signes de cette amitié renaissante.











