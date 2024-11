La SRT dans le viseur de la Cdc : Saisie des comptes après un prêt non remboursé de 5 milliards

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 12:18

Fadilou Keïta, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), aux trousses de la Société de réalisation et de travaux (Srt). Libération, repris par Seneweb, rappelle que la Cdc avait octroyé un prêt de 4 milliards de francs Cfa à la Srt. Une convention d'avance en compte actée le 6 décembre 2021, en marge du projet immobilier de la Cité Cdc à Bambilor.



«Une hypothèque de premier rang portant sur un terrain de 20 hectares sis à Rufisque sous le titre foncier numéro 4861/Nga et d'une valeur de 2,4 milliards avait été consentie à titre de garantie», rembobine la source. Qui annonce que le créditeur vient de saisir les comptes du débiteur, «après deux mises en demeure et une ordonnance judiciaire l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances». Autrement dit, éclaire le journal, «la Cdc, accus[ant] la Srt de refuser catégoriquement de s'acquitter des sommes dues, s'est emparée de ses comptes bancaires». La dette est évaluée à 5 milliards.



La Srt conteste devant le Tribunal. Le dossier, appelé le 15 novembre dernier, a été renvoyé, complète Libération.

Ndèye Fatou Kébé