La Série TERANGA sur Canal+ Première: C'est parti! CANAL davantage dans le cœur des Sénégalais

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2022 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|

Nouvelle fiction produite par Keewu Production (MEDIAWAN Africa), en co-production avec CANAL+INTERNATIONAL, TERRANGA est une série alliant saga familiale et thriller environnemental. Créée par Cyril Sebas Diop et co-réalisée par Angèle Diabang, cette série CANAL+ORIGINAL réunit un casting d’acteurs sénégalais connus du grand public. La Série a été projetée à l'écran sur CANAL+PREMIERE. TERRANGA met en scène deux grandes familles sénégalaises, les Guèye et les Sidibé, qui sont éclaboussées par un scandale sanitaire et écologique. Dans le collimateur du célèbre Ricochet, un lanceur d’alerte adulé par les jeunes générations africaines, les deux patriarches Seg Guèye et Mansour Sidibé vont devoir prouver leur innocence à leurs proches et à la bonne société dakaroise. A moins que Ricochet ait raison ? Et qu’ils soient véritablement coupables ?