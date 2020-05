La Ville sainte de Tivaouane ne célébrera pas en assemblée la nuit du destin communément appelée Leylatoul Qadr ainsi que la prière de Korité (l’Eid El Fitr)

La Ville sainte de Tivaouane ne célébrera pas en assemblée la nuit du destin communément appelée Leylatoul Qadr ainsi que la prière de l’Eid El Fitr.



Une décision du Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, conformément aux enseignements prophétiques en période de pandémie, et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Face à cette situation, Serigne Babacar Sy Mansour qui présidait chaque année la Leylatoul Qadr à la Zawiya El Hadj Malick Sy et la prière de l’Eid El Fitr à la mosquée de Khal-Khouss, a instruit Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz de délivrer le traditionnel message destiné depuis la zawiya à la Communauté Tidiane et à la Oumma Islamique ainsi que les prières recommandées par Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Entouré de Serigne Lamine NIANG et Serigne Mame Ousmane Sy Amadou, ces derniers ont démontré tous les fondements jurisprudentiels de la suspension provisoire par la Hadara Malikiya, des prières en assemblée.



Il a par ailleurs exhorté tous les fidèles à rester chez eux, prier chez eux, implorer le tout puissant, protéger leurs familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.



PRIÈRES RECOMMANDÉES

Basmala 100 fois

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah 100 fois

Ya Salamou 111

Ya hafizou 111

Ya latifou 129

Ya kaafi 111



Allahouma innaka afouwoune, karimoune touhiboul afwa, fahfou-anna 111 fois



La Ilaha Iialah Al halimou al karimou raboul archi Al hanzimi 3 fois



Ya Dâ’imal fadli Alal Bariyati Ya bâçital ya deyni bi rahmati wal hatiyati Yâ Cahibal mawahibiçaniyati Sali ala seydina Mouhamadine hayril Bariyati fi sadiyati wahfirlana Yazal oula fii hanzihil hachiyati



Asfiyahi.Org

