La cargaison de cyanure volée à Kédougou retrouvée : 3 individus arrêtés, 6 aux interpellés

La cargaison de 20 tonnes de cyanure, qui avait été volée à Kédougou, serait retrouvée à la périphérie de Kédougou.



D’après iGFM qui relaie la nouvelle, trois individus ont été placés sous mandat de dépôt, pour l’heure et six autres ont fait l’objet d’interpellation.



Ils seront déférés au parquet incessamment. La bande est poursuivie pour association de malfaiteurs, vol en réunion et mise en danger de la vie d’autrui. Le cerveau, qui est en fuite, est activement recherché.