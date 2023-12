La chambre d’accusation maintient Hannibal Djim en prison

La juridiction d’instruction du second degré a statué sur le recours de Hannibal Djim portant sur l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le juge d’instruction et elle a confirmé le magistrat instructeur prolongeant ainsi le séjour carcéral de Hannibal Djim.



C’est le énième rejet pour ses avocats, rapporte Libération. Mohamed Samba Djim fait face à des accusations de financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes pouvant perturber la sûreté de l’État, et apologie de la violence, lit-on dans Senenews.



En signe de protestation contre sa détention, il avait entamé une grève de la faim, entraînant son transfert en réanimation. Il avait finalement repris l’alimentation sur demande de son grand-père, le khalife de Médina Gounass.