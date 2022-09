La coalition Macky 2012 félicite Amadou Mame DIOP et déplore l’attitude indigne, irresponsable de l'opposition

Suite à l’installation des parlementaires ce lundi 12 septembre 2022, les leaders de la coalition Macky 2012, renouvellent leurs félicitations à tous les élus de Benno Bokk Yaakaar. Les leaders de Macky 2012, se réjouissent dans la même foulée du choix de son Excellence le Président Macky SALL, porté sur la personne du Dr Amadou Mame DIOP, pour diriger les destinées de cette 14e législature.



Toutefois les leaders de la coalition Macky 2012, déplorent avec la dernière énergie, l’attitude indigne, irresponsable et selfish des députés de l’opposition. Ces députés ne comprennent pas encore leur rôle. C'est vrai, ils ne le comprennent pas, ils sont là par défaut. Si la fonction première du député est de prendre en charge les préoccupations des populations, ceux-là de l'opposition ne sont pas à bonne école. Pour des raisons crypto personnels, ils veulent bloquer la poursuite des différents programmes et projets

qui mettront inéluctablement le Sénégal sur les rampes de l'émergence.



Chers leaders de l'opposition, votre legs n'est pas le bon pour les générations futures.

Les leaders de la coalition Macky 2012 avaient vu juste lorsqu’ils leur collaient l’étiquette à l’opposition en juin dernier, d’irresponsable, d’immature et d’inconsciente.



Enfin, les leaders de la coalition Macky 2012 renouvellent leur fidélité, leur constance, leur loyauté à l'égard de son Président et réaffirment leur ancrage rage dans la coalition BBY.



La Coordinatrice Madame Fatoumata GUEYE DIOUF

