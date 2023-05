La Conférence des leaders de Doomi Rewmi fustige l’attitude irresponsable d’Ousmane Sonko

En réunion jusque tard le soir cette nuit, les leaders de cette sous coalition de Benno ont fustigé l’attitude irresponsable d'Ousmane Sonko, qui a bien protégé sa famille à Dakar et, est allé à Ziguinchor exposer les fils de la Casamance, déjà traumatisés depuis l’enfance par un conflit de plus de 30 ans, qui se termine autour d’une table de négociation.



L’intention d'Ousmane Sonko est de raviver le conflit casamançais deses des braises encore ardentes et de faire échouer tout le processus de paix, savamment et discrètement orchestré par le Président Macky Sall depuis 2013.



La conférence des leaders s’adresse non pas aux politiciens, seulement intéressés par des élections. Mais, aux Sénégalais qui ne demandent qu’à s’occuper de leurs affaires, de la sécurité de leurs familles, de leur gagne-pain. Nous demandons à tous les Sénégalais, de bien évaluer les dégâts collatéraux causés par Ousmane Sonko et son parti de brigands désœuvrés, depuis son apparition sur la scène politique en 2014.



S’attaquer à des labels (Total, Auchan), où des milliers de nos compatriotes travaillent ou ont investi, relève de l’irresponsabilité d’un leader politique sans parcours, sans éducation familiale de base, sans référentiel connu, sans éthique, sans respect vis-à-vis de ses épouses (Sweet Beauté) et qui surfe sur le désarroi d’une jeunesse pessimiste quant à son avenir.



La conférence des leaders conseille aux coalitions d’aller à la table de négociation, car dialoguer est un renoncement à l’agressivité. Les leaders politiques qui aspirent à diriger ce pays et qui sont allés se solidariser à un fugitif, oublient qu’il s’agit aujourd’hui, non pas d’une 3e candidature ou d’une diffamation. Mais, d’une convocation devant la justice.



Il est important de souligner que le discours agressif d’Ousmane Sonko, toujours immature, n’est autre que le reflet de sa propre faiblesse face à la demoiselle Sarr, qui a apparemment mûri.



La conférence des leaders présente ses condoléances aux familles des toutes les victimes, en particulier au policier Hassimi Diédhiou et félicite le gouvernement d’avoir géré avec sérénité la situation. Ousmane Sonko de par son appel à la désobéissance civile et à l’insurrection, est tenu pour responsable des trois morts et il rendra compte tôt ou tard.



NOUS SOMMES TOUS casaçais, détrompons-nous, Sonko est un politicien sans foi ni loi et face à ses élucubrations, l’Etat ne faiblira pas.



Vive la République, vive la nation unifiée



La conférence des leaders de Doomi Rewmi