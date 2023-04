Nécrologie: La disparition du Professeur Malick Ndiaye, une perte immense pour le monde académique

Le monde universitaire sénégalais est plongé dans la tristesse avec la nouvelle du décès du Professeur Malick Ndiaye ce mardi 25 avril. Sociologue renommé et régulièrement présent dans les médias, il était connu pour son franc-parler et son engagement en faveur de la recherche scientifique.



Le groupe Seneweb adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt en ces moments difficiles, tout en saluant la mémoire de cet éminent chercheur et en priant pour le repos de son âme.