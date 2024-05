La distribution de l’eau va revenir à la normale sous peu de temps, selon SEN’EAU

La distribution de l’eau reprendra son cours normal dans ‘’peu’’ de temps, dans les principales villes de l’ouest du pays, a assuré, lundi, la directrice de SEN’EAU banlieue, Adama Sèye Ndiaye Bousso, à la suite d’une fuite survenue sur la conduite de l’usine de traitement d’eau de Gnith (nord), dans le département de Dagana.



‘’Nous sommes sur la phase de remise en service de la conduite de Gnith. Si tout se passe bien, la distribution de l’eau reviendra à la normale sous peu’’, a-t-elle déclaré à l’APS.



SEN’EAU a mobilisé des citernes chargées de distribuer de l’eau aux populations affectées par cette panne, selon Mme Bousso.



Avec ces véhicules, la société de distribution d’eau veut ‘’soulager les zones les plus impactées’’ par l’incident survenu dans ses installations à Gnith, a-t-elle assuré.



Mme Bousso a ajouté que des efforts sont en train d’être fournis afin qu’‘’aucune zone ne reste sans eau’’.



Cette mesure a été prise pour ‘’optimiser la desserte, pour diminuer l’impact de cet incident sur les populations’’, a ajouté la directrice de SEN’EAU banlieue.



Dans un communiqué, ladite entreprise déclare que des équipes techniques ont été déployées sur le terrain en vue de la réparation des installations hydrauliques.



Il s’agit d’une fuite d’eau survenue dimanche à 13 heures, près du village de Yamane, dans la région de Louga.



À cause de cette panne, la distribution de l’eau a connu des perturbations durant plusieurs heures à Tivaouane, Thiès, Rufisque (ouest), Dakar et dans sa banlieue, ainsi qu’à Louga.



‘’Toutes les dispositions prises depuis lors pour la réparation de la conduite d’eau de l’usine de Gnith sont pratiquement en phase de finalisation’’, a assuré Mme Bousso.



SEN’EAU est une société de droit sénégalais chargée de l’exploitation et de la distribution de l’eau dans plusieurs villes du pays.



Aps