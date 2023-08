La fille de Ismaël Lô sollicite une médiation pénale

La fille de Ismaël Lo et ex épouse du ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow est dans de sales draps. Mais Marie Lô est en train de se démener grave pour se tirer d’affaire. Poursuivie pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 500 millions, elle n’aimerait pas que son dossier soit porté à la juridiction du jugement.



C’est pourquoi, selon des informations de L'As, elle compte profiter de son face-à-face aujourd’hui avec le procureur pour solliciter une médiation pénale. Marie Lô, qui bénéficie d’un retour de parquet, sera édifié sur son sort aujourd’hui. Mais il faudra d’abord que les plaignants acceptent la proposition qu’elle leur fera.



Ses victimes attendent impatiemment de voir ce qu’elle va proposer concrètement pour régler l’affaire à l’amiable. Il est évident, qu’elles n’accepteront pas tout simplement qu’elle leur retourne uniquement l’argent qu’ils ont investi. A en croire certains d’entre eux approchés par «L’As», ils attendent à ce que la fille d’Ismaël Lô partage avec eux les bénéfices de l’investissement qu’ils ont fait si évidemment elle veut privilégier la médiation pénale.



Marie Lô est poursuivi par beaucoup de plaignants qui l’accusent tous de les avoir grugés. Comment procédait-elle ?



Selon des informations du journal, pour ferrer ses proies, elle avait dans un premier temps pris le soin de les convaincre du fait qu’elle bénéficiait de solides relations avec des dignitaires du régime dont le ministre de l’Intérieur et son épouse. Ce qui lui permettait de gagner facilement des marchés publics. Ainsi, convaincus, ces derniers mettaient de l’argent dans ces marchés pour partager avec elle plus tard les bénéfices. Toujours selon nos sources, elle a travaillé à neuf reprises avec la plupart de ces hommes d’affaires. Mais, c’est à partir du septième marché gagné qu’elle a commencé à agir de façon malhonnête en leur donnant des chèques blancs. Les victimes ont dû saisir la Section Recherche pour la voir mise hors d’état de nuire.