La fondation Friedrich Ebert pour mieux sécuriser les professionnels des médias : présentation d’un manuel de formation Dans le but de donner aux journalistes qui traitent l’actualité sécuritaire dans les zones de conflits telle que le Cameroun, le Mali, le Nigeria, la Fondation Friedrich Ebert a présenté lors d’un atelier ce 16 février 2023, un manuel de formation pour les professionnels de médias. Selon le quotidien « Tribune » ce fut un moment de concertations et d’échanges entre des représentants diplomatiques, des journalistes, des spécialistes en sécurité, de hauts cadres des forces de sécurité et de défense, des directeurs d’école de formation en journalisme et des étudiants en journalisme.

En effet, ce manuel qui est réalisé à partir de témoignage et partage d’expériences de journalistes, des membres de forces de défense et de sécurité et d’experts en sécurité onusienne ou d’organismes internationaux, aborde plusieurs questions relatives à la sécurité des journaliste dans les zones hostiles, telles que l’attitude que doit avoir un journaliste en période de crise, comment traiter l’information qui relève de la sécurité, mais aussi les questions d’éthique, de déontologie et de la responsabilité.



Selon nos confrères, ce manuel, qui vise dans un premier temps les professionnels des médias, prend en compte les écoles de formation pour initier les futurs jeunes journalistes aux questions sécuritaires et le traitement de l’information relatif à la sécurité, mais aussi les forces de sécurité et de défense.



Le produit final de ce manuel de formation qui n’est qu’à la première phase, va permettre aux formateurs et aux forces de défense et de sécurité d’accompagner les professionnels des médias dans le traitement de l’information critique et sensible et d’avoir une approche inclusive et durable de la sécurité à travers un renforcement des capacités et de conseils dans le domaine concernant les Réformes du Secteur de la Sécurité (RSS).



