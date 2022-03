La "guerre" du blé / Abbas Jaber: "faim, immigration, terrorisme, violence vont impacter l'Afrique si on..." Abbas Jaber, patron de Advens-Géocoton et par ailleurs acheteur et transformateur de blé est inquiet par l'invasion de la Russie en Ukraine qui commence à avoir des conséquences alimentaires en Afrique. A l'en croire, "le blé est aussi important que les armes actuellement et si on ne soutient pas l'Afrique en urgence, le terrorisme, l'immigration clandestine, la violence et l'instabilité seront le lot de tous les pays sui seront impactés par la famine. Car les pays africains sont dépendants du blé sans oublier la pandémie de la Covid ces deux dernières années, les changements climatiques entre autres facteurs déterminants", a souligné l'homme d'affaires né au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 05:31 | | 0 commentaire(s)|



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook