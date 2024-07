« La nouvelle épreuve à élimination directe du BAC », Par Moussa Diop

L’évolution technologique et la révolution numérique consacrant l’avènement des réseaux sociaux accompagnés de l’Intelligence artificielle a fini d’imposer à notre système éducatif une nouvelle matière à élimination directe disponible pour l’ensemble des séries.



Le portable est ainsi devenu pour les élèves et étudiants le meilleur professeur disponible pour toutes les matières et qui peut offrir la moyenne à toute épreuve.



Ainsi pour y faire face le système éducatif actuel en fait la matière principale toutes séries confondues. Cette épreuve démarre le premier jour, se termine le dernier jour et est évaluée durant toute la durée de l’examen. Comme une prestation de serment, chaque matin avant le démarrage de toute autre épreuve et qu’il va falloir jurer ne pas être en possession du sésame et que ce serment ne soit pas trahi.



C’est ainsi que les surveillants se voient affectés une nouvelle tâche de correction qui sont seuls à pouvoir corriger cette épreuve. Ils pourront certainement inscrire dans les prochaines plateformes revendicatives, le paiement de cette indemnité de correction à l’image des autres professeurs qui sont payés pour le nombre de copies corrigées.

L’épreuve semble difficile alors que la matière est diffusée sur la feuille de convocation « gardez les portables chez vous » à l’image de ce que le COVID nous avait enseigné comme « restez chez vous ».



Nos sociologues pourraient épiloguer sur cette assertion pour nous permettre de comprendre pourquoi quand l’enseignement est simple ou que l’indication est simple, son application reste souvent difficile. Cette épreuve à couté très chère à beaucoup de candidats cette année et ce qui a été constaté semble plutôt traduire l’absence de barème harmonisé. Certains jurys semblent plus rigoureux que d’autres car le phénomène bizarrement n’a été constaté que dans certaines localités, 2 ou 3.



Une formation pédagogique destinée aux nouveaux enseignants de cette nouvelle matière semble nécessaire.

La mise en place d’un barème unique disponible au niveau de chaque Jury sera tout aussi nécessaire. Souhaitons que ce barème de rattrapage donne la chance aux candidats concernés cette année de pouvoir bénéficier de la cession de rattrapage car ayant déjà bien assimilés la leçon pour cette nouvelle épreuve à élimination directe.



Bonne chance à tous !