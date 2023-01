La peur change de camp à Touba : des pistolets et munitions saisis et 157 personnes interpellées La peur a changé de camp à Touba, suite aux instructions données par les autorités pour assurer la sécurité dans la capitale du Mouridisme. En un temps record, les policiers du commissariat spécial de Touba et les gendarmes de la compagnie ont réussi à secouer les rangs des délinquants. L’As

Cette prouesse est le résultat d'une série d'opérations de sécurisation mixte police-gendarmerie qui se déroulent, depuis quelques jours, dans le département de Mbacké. C'est dans ce cadre que les limiers et pandores ont effectué une descente musclée au marché Ocass où un présumé trafiquant d'armes a été pris en flagrant délit avec un pistolet de fabrication artisanale.



La perquisition effectuée à son domicile hier a permis aux enquêteurs de retrouver une autre arme à feu de même catégorie, selon des sources de Seneweb.



Également, un autre individu a été arrêté au marché Ocass dimanche avec deux munitions, au cours d'une opération coup de poing mixte. Ces deux mis en cause sont en garde à vue pour détention d'armes et de munitions sans autorisation administrative.



Restons à Touba où le football et la cigarette sont interdits pour dire que les hommes en bleu et les policiers ont dispersé des matchs de football avant de procéder à la saisie de 3 ballons.



Dans le souci de faire respecter les interdits dans la capitale du Mouridisme, les forces de défense et de sécurité ont saisi un paquet de «rizla », 01 paquet de cigarettes, 10 cornets de tabac.



Au cours de ce large ratissage, les hommes du commissaire Sène, chef de service du commissariat spécial de Touba, ceux du commissaire Salif Camara de Mbacké et les gendarmes de la compagnie de Touba ont interpellé hier 157 personnes.

