La présidentielle et le magal de Darou Moukhty prévus le même jour : La solution de Serigne Mountakha, le khalife général des mourides Comme pour paraphraser le défunt patron de Walfadji Sidy Lamine Niasse, « Diné ak Jamono » s’est invité dans l’actualité sénégalaise. Oui, un évènement religieux très important coïncide inédite avec les joutes électorales ! C’est ce que nous rapportent nos confrères de dakaractu. Mais la sagesse du khalife général des mourides a su montrer une issue..

Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, un magal aussi important que celui de Darou Moukhty célébrant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim Mbacké et Serigne Touba après le retour d’exil de ce dernier coïncide avec une élection présidentielle.



En effet, les deux événements devraient se tenir le 25 février 2024 prochain. Un cas d’école inédit qui exigeait de la part des autorités religieuses de la cité une prise de décision urgente sachant que le jour de la joute électorale, le transport en commun est interdit d’un département à un autre et qu’en plus, le vote de certains citoyens pourrait être compromis.



D’après dakaractu, c’est fort de ce constat, que le Khalife de Darou Moukhty a dépêché son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khoudoss, pour consulter le Khalife Général des Mourides.



Serigne Mountakha Mbacké, après avoir mesuré toutes les conséquences que la tenue simultanée de ces deux événements entraîneraient, a décidé de rapprocher d’une semaine le magal. Ainsi, celui-ci aura lieu le dimanche 18 février 2024.



