La route tue encore : à Bambey, deux personnes meurent dans un accident sur l’Autoroute Ila Touba La route tue encore ! D’après l’APS qui cite une source sécuritaire., un véhicule s’est renversé sur l’autoroute Ila Touba faisant deux morts et un blessé grave. L(accident mortel s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi.

Mercredi 30 Août 2023

« Il s’agit d’un véhicule particulier (…) d’immatriculation inconnue, roulant dans le sens Bambey-Diourbel, qui a subi un dérapage avant de se renverser », selon la même source.



Les corps sans vie ainsi que le blessé ont été acheminés à l’hôpital régionale de Diourbel par les sapeurs-pompiers et une enquête a été ouverte après les constats d’usage, pour déterminer les causes de l’accident. Nous dit l’Agence



