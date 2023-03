"La situation préoccupante des détenus : un message important aux parents et proches" ( Pastef ) Aux parents et proches des détenus, il est important de savoir que les habits ne rentrent en prison que pendant les weekends. Cette information peut sembler anodine, mais elle est cruciale pour les familles des détenus qui souhaitent apporter des vêtements propres à leurs proches incarcérés. Les proches doivent donc être conscients que les vêtements qu'ils apportent le week-end seront les seuls que les détenus pourront porter pendant la semaine.



Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2023 à 02:18 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, la situation des détenus dans les prisons ne se résume pas seulement à l'absence de vêtements propres. Il y a actuellement 25 retours de parquet au commissariat central, dont El Maalig Njaay et Kaba Babacar Ndiaye de la JPS, qui sont tous placés sous mandat de dépôt. Cette situation est préoccupante pour les familles et les proches de ces détenus, qui cherchent à obtenir des informations sur leur état et à leur apporter un soutien moral et financier.



Beaucoup de familles et de proches des détenus ont exprimé leur désir d'envoyer de l'argent pour aider les détenus. Il est important que ces personnes sachent que les détenus sont pris en charge par le parti, que ce soit pour leur alimentation ou pour l'obtention d'un avocat. Les blessés, les gardés à vue et les mandats de dépôt sont tous pris en charge par le parti, et toute initiative dans ce sens est bonne car elle ne fait que renforcer le soutien aux détenus.



Enfin, il est important de saluer l'équipe qui s'occupe des renseignements et de la prise en charge des détenus, avec en tête Fatima M'bengue. Cette équipe joue un rôle crucial dans l'aide aux détenus et dans la communication avec leurs familles et leurs proches. Nous souhaitons à tous les musulmans un bon ndogou et espérons que la situation des détenus s'améliorera bientôt.







( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook