La surprise des Médinois réservée à Cheikh Ba

Qu'elles l'expriment ou pas, les personnes âgées portent une attention particulière à leur âge. Cependant, certaines personnes âgées tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à leur anniversaire. C'est ce qu'a certainement compris les Medinois, cette déferlante humaine de jeunes, femmes, vieux, moins jeunes de tous bords acquis à la cause du Directeur Général des Impôts et Domaines.



En effet, dakarposte tient de ses radars fureteurs que des Médinois ont réservé hier mardi, une surprise on ne peut plus agréable à Cheikh Ahmed Tidiane Ba. En quoi faisant ? Eh bien, pour parler comme Pa Bi, une tente a été dressée à la devanture de la maison familiale de Cheikh Ba.



A l'insu de ce dernier, des mets délicieux ont été préparés mais également un gâteau d'anniversaire aussi géant qu' un... caïlcédrat Vous n'avez pas la berlue. Et, Cheikh Ba, qui passe souvent dire bonjour à sa maman avant de rentrer chez lui, a eu la surprise de se retrouver nez à nez devant une marée humaine. Qui, comme une seule...voix, lui a chanté joyeux anniversaire. Il fallait voir "Messi", comme certains jeunes surnomment affectueusement Cheikh Ba.



Emu aux larmes, il ne cessait de servir des :"merci, merci, merci..." à n'en plus finir. Puis, les discours et témoignages les uns plus touchants que les autres, de fuser. A qui mieux mieux, les orateurs dont l'imam du quartier, ont tenu à exprimer leur attachement et leur profonde gratitude à celui qui dirige manettes des Impôts et Domaines sous nos cieux.



Il s'en est suivi le rituel du partage de plusieurs autres gâteaux offerts à Messi par les masses de ce vieux fief, qui a vu naître tant de sommités. Puis, le festin et la fête digne des noces de Gamache de continuer jusqu'au... petit matin. Dakarposte souhaite joueux anniversaire à Cheikh Ba. Comme disait un illustre penseur, tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir.