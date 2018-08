Lac 2 réclame 70 million Cfa pour affronter Boy Niang, Leewtoo propose 55 millions Cfa

Annoncé en grande pompe depuis la fermeture de la saison de lutte, le duel entre Lac de Guiers 2 et Boy Niang tarde toujours, à être officialisé. Pourtant, les deux parties (Walo et Pikine) ont déjà donné leur accord de principe au promoteur. Mais, il reste à trouver un terrain d’entente sur le plan financier avec l’écurie Walo. Lac 2 veut avoir un cachet plus élevé que Boy Niang. Il réclame 70 millions de Fcfa pour affronter le fils de De Gaule.



« Pour le moment les négociations trainent. Lac 2 veut 70 millions FCfa pour signer. Alors que le promoteur lui propose 55 millions de Fcfa », nous a soufflé une source, proche du dossier. Si la structure Leewtoo Production refuse pour le moment de s’aligner sur les exigences financières du lutteur de Guédiawaye, c’est parce que Lac 2, qui avait reçu la même somme contre Modou Lo, sort d’une défaite et, il sera injuste de lui offrir le même cachet.



« Tout le monde sait que lorsqu’on perd une combat, la valeur marchande va baisser un peu. Raison pour laquelle, il est difficile de lui payer ce qu’il demande », ajoute la source. Il se susurre aussi que le promoteur est prêt à faire des sacrifices en lui payant 60 millions de FCfa, à condition qu’il achète beaucoup de billets. Puisqu'il peine sur le plan de la mobilisation durant ses combats.



A retenir que Boy Niang 2 avait encaissé 50 million de FCfa contre Sa Thiès. Et, il se serait mis d’accord pour un cachet de moins de 60 millions de Fcfa. Seulement, le ton est déjà lancé par les deux lutteurs par voie de presse. « Quand je prends un combat, c’est pour gagner. Boy Niang 2 n’a qu’à se tenir prêt. Je vais le battre. Je veux qu’il prenne ce combat, comme il cherche le buzz en me défiant », avait averti Lac 2 dans Sunu-Lamb.



Répliquant, Boy Niang 2 n’a pas raté le diato. « Je n’ai pas besoin de lui pour avoir du buzz. Je veux juste l’arranger pour lutter avec lui. S’il veut bien je vais lui montrer qu’il est très limité. S’il accepte le combat, le jour-j, je vais le battre. C’est un poltron », disait-il. Vivement que le combat voit le jour.



