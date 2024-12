Lagane 2024: Samuel Sarr Absent, mais Incontournable, Saliou Sarr Porte l’Héritage Familial Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 22:17 | | 0 commentaire(s)| La communauté de Lagane s’est réunie ce weekend pour célébrer la récolte des champs de mil de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, un événement annuel qui prend une dimension symbolique particulière cette année. En effet, l’absence de Samuel Sarr, actuellement en détention, a été vivement ressentie, mais son fils aîné, Saliou Sarr, a brillamment assuré la relève, montrant maturité et détermination.



Une mobilisation remarquable

Famille, amis, collègues et sympathisants ont répondu en masse à cet appel. Pour beaucoup, cette journée n’était pas seulement une fête agricole, mais un moment de soutien à Samuel Sarr, une figure clé de la région, dont l'engagement a profondément marqué les esprits.



Des témoignages émouvants ont rythmé la journée, mettant en lumière les contributions de Samuel Sarr à la communauté. "Même en son absence, sa présence est palpable. Il nous inspire à rester solidaires et à avancer," a déclaré un participant.



Saliou SARR, une relève assurée

Face à cette absence, Saliou Sarr, fils aîné de Samuel Sarr, a démontré un leadership impressionnant. Chargé de représenter son père, il a supervisé les différentes étapes de l’événement avec une aisance qui a rassuré les participants sur la continuité de l’héritage familial.



"Samuel Sarr traverse des épreuves, mais il peut être fier de ses proches qui perpétuent ses valeurs de travail et de solidarité," a ajouté un collaborateur de longue date.



Un appel à l’unité

L’événement a également été l’occasion pour la communauté de prier collectivement pour Samuel Sarr. Guides religieux et leaders locaux ont insisté sur l’importance de rester unis face aux défis, tout en rappelant la force des valeurs spirituelles et communautaires.



Cette journée, au-delà de sa portée agricole, s’est transformée en une véritable manifestation de soutien et d’hommage, réaffirmant le rôle central de Samuel Sarr dans la dynamique sociale et économique de la région.



Lagane continue d’espérer et de prier pour son retour rapide, tandis que ses proches, avec en tête Saliou Sarr, portent haut les valeurs d’unité et de résilience qu’il incarne.

Accueil Envoyer à un ami Partager