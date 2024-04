Lancement de la 47ème promotion du Cofeb : La date limite des inscriptions fixée au 30 avril

Selon un communiqué de presse, la formation s’adresse en priorité aux fonctionnaires des administrations économiques et financières des Etats de l’Umoa, de la Boad, de la Commission de l’Uemoa, de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (Amf-Umoa) et aux banques centrales africaines partenaires. La même source renseigne que le Centre peut toutefois, à titre exceptionnel, accepter des dossiers des candidats provenant d’autres organismes publics et privés qui remplissent les mêmes conditions.



L’acceptation du dossier de candidature est subordonnée au respect des conditions suivantes : être âgé de quarante (40) ans au plus au 1ᵉʳ janvier 2024 ; être un agent d'une administration économique et financière, d'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé d’un Etat membre de l’Uemoa ; être un agent d’une banque centrale africaine partenaire ; être titulaire d’une maîtrise ou d'un Master I ou II en sciences juridiques ou politiques, économiques ou en gestion, d'un diplôme d’ingénieur statisticien-économiste, d'un diplôme de niveau BAC+4 en sciences juridiques ou politiques, économiques ou de gestion admis en équivalence de la maîtrise et reconnu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) ou justifier les soixante (60) crédits de la première année d'un Master (M1) en sciences juridiques et politiques, économiques ou de gestion ; justifier d’au moins deux (2) années d’expérience professionnelle au 1ᵉʳ janvier 2024.



La Bceao informe qu’elle accorde des bourses d'études aux cinq (5) premiers candidats admis de chaque Etat de l'Uemoa. En plus, elle précise que les candidatures féminines sont fortement encouragées et des points de bonus leur sont accordés lors de l'attribution des bourses afin de favoriser leur plus grande représentation.

