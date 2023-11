Lancement de la 9e Édition du Salon des Banques et PME de l'UEMOA : Un Soutien Vital pour les Petites Entreprises Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 21:11 | | 0 commentaire(s)| En marge du Mois du Consommer Local, la neuvième édition du Salon des Banques et PME de l'UEMOA a débuté ce matin à Dakar. Selon la représentante du président de la Commission de l'UEMOA, Aissa KABO SIDIKOU, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel en représentant 60% des emplois, ce qui souligne l'urgence de relever les défis qui pèsent sur ce secteur. Les organisateurs prévoient de consacrer quatre jours à cette initiative, visant à stimuler et soutenir le secteur des PME.



