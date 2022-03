Lancement de la seconde phase du Ter : les travaux vont coûter 207 milliards de FCfa

«Le temps de l’action et des réalisations continue. Après l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade et l’ouverture à la circulation du pont de Cambérène, cette deuxième phase du Ter portera sur un linéaire de 19 km», a déclaré M. Sall. Il a confié que ces 19 nouveaux kilomètres s’ajouteront aux 36 km déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 km en 2 voies.



« Seront construits, en sus, la passerelle piétonne de Sébikotane et le pont de traversée, pour faciliter la mobilité »,a expliqué le chef de l’Etat. Il a précisé qu’il y a aussi une commande additionnelle de 7 trains pour porter le total de notre parc à 22 trains. « L’ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards de FCfa», a fait savoir le président Sall. Selon ce dernier, 200 travailleurs seront recrutés dans le projet. Et la gare de l’Aibd devra être livrée dans 11 mois.



La première phase du Ter d’une longueur de 36 kilomètres, relie Dakar à Diamniadio. Elle a été mise en service en janvier dernier.

Le président de la République a lancé le samedi 5 mars 2022, les travaux de la seconde phase du Train express régional (Ter).D'une longueur de 19 kilomètres, ce tronçon va relier Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias (Aibd). C'est à l'Aibd que Macky Sall a lancé les travaux de cette seconde phase qui vont durer 21 mois.