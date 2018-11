Landing Savané : "Le fichier que nous avons est un des meilleurs qui existe en Afrique"

« Le fichier que nous avons est un des meilleurs qui existe sur le continent…« , selon Landing Savané. Lui aussi a investi le candidat Macky Sall à la prochaine présidentielle de février 2019, ce samedi. Il en a profité pour « rappeler à l'ordre » l'opposition sur le fichier électoral.

Le Conseil national de « And Jef/PADS » a investi, ce samedi, Macky Sall comme candidat à la présidentielle de 2019. Lors de cette rencontre, le leader de « And Jef », qui se prononçait sur le fichier électoral, objet de polémiques depuis un moment, n’a pas manqué d’exhorter l’opposition à aller vers les électeurs, plutôt qu’à « aller chercher la petite bête dans le fichier électoral… »

Considérant qu’il n’y a pas d’oeuvre humaine parfaite, « de toute évidence« , Landing Savané estime que « qui va chercher la petite bête dans le fichier, trouvera un motif à distraction… Au Sénégal, on ne peut plus frauder, de façon significative dans des élections. C’est dépassé. Donc, allez chercher des électeurs plutôt que de blâmer le fichier électoral pour justifier des résultats que vous n’avez pas acquis sur le terrain…« .

Par ailleurs, le leader de « And Jef » souhaite que les hommes politiques se parlent entre eux sans préjugés, sans invectives, ce qui, selon lui, fera avancer le débat politique aux Sénégal. « Les gens sont libres d’avoir l’opinion qu’ils veulent. Mais une fois qu’ils ont exprimé leurs opinions, nous sommes tous frères et sœurs…« , rappelle-t-il.

