Langue De Barbarie-polémique autour d’un drame au quartier Santhiaba: un jeune-homme de 27 ans pique une crise d’épilepsie en plein match et meurt La grande faucheuse a frappé avant-hier, samedi 29 octobre, le quartier Santhiaba de la Langue de Barbarie à Saint-Louis où Mamadou Guèye, un jeune âgé de 27 ans et habitant ce quartier a perdu la vie, après avoir piqué une crise d’épilepsie en plein match. Mais les circonstances de sa mort suscitent débat dans la capitale du Nord où le personnel de l’hôpital régional de Saint-Louis dit avoir constaté une mort subite au moment où les éléments des Sapeurs-pompiers de la région déclarent l’avoir transporté vivant aux urgences.

C’est vers les coups de 19 heures, dans la soirée du samedi 29 octobre, que le drame est survenu au quartier Santhiaba, au niveau de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis. Mamadou Guèye, un jeune âgé de 27 ans, a perdu la vie lors d’un match de football organisé sur le terrain dudit quartier. Le jeune-homme aurait piqué une crise d’épilepsie, avant de tomber pour ne plus se relever.



Informés de la situation, les éléments de la 51ème Compagnie d’incendie et de secours de Saint-Louis se sont vite rendus sur les lieux où ils ont pu récupérer le jeune qui, selon eux, était encore en vie, pour l’acheminer à l’hôpital régional de Saint-Louis, à bord de leur ambulance médicalisée. Sur place, le responsable de l’équipe médicale de l’ambulance des Sapeurs-pompiers a déclaré avoir mis le jeune Mamadou Guèye, toujours en vie, à la disposition des médecins de l’hôpital régional de Saint-Louis, avant de quitter les lieux.



Cependant, des membres du personnel de l’hôpital disent le contraire et révèlent avoir reçu des éléments des Sapeurs-pompiers un corps sans vie. Deux versions qui suscitent débat dans la capitale du Nord où certainement une autopsie permettrait d’élucider cette affaire de la mort du jeune Mamadou Guèye.



