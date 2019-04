Lassana Gagny Sakho : « il y a un préalable au fast-track et cela se passe dans la tête » Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 16:34 | | 0 commentaire(s)| Lassana Gagny Sakho s’approprie le concept de fast-track lancé par le président de la République. Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement (ONAS) est d’avis que « dans un pays où la population double tous les 25 ans, il faut accélérer les choses ». Mais, a-t-il, « il y a un préalable au fast-track, et cela se passe dans nos têtes », invitant tout le monde à dépasser « nos certitudes ». Il a également fait un vrai plaidoyer pour le forum de l’eau et de l’assainissement prévu en 2021, qui, a-t-il dit, « va créer le déclic que nous attendons tous ».



Accueil Envoyer à un ami Partager