Lassana Sidibé-CIRSEM «Les grèves, actes de manipulation de l’opinion et attaques contre la tutelle fragilisent davantage le système de santé» Le Comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements et de la massification de l’Alliance pour la République (Cirsem) exhorte les acteurs de la santé, notamment les syndicalistes, à faire preuve de patriotisme. Tribune

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 10:06

Par la voix de son coordonnateur, Lassana Sidibé, le Cirsem estime que le système de santé se porte mieux et constitue une priorité pour le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Fort de ce constat, il soutient que les mouvements de grève des syndicats, les actes de manipulation de l’opinion dans l’affaire Astou Sokhna ainsi que les attaques contre le ministre de tutelle fragilisent davantage le système dans lequel il reste des efforts à faire.



Saluant son leadership dans la gestion de la crise sanitaire, le Comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements et de la massification de l’Alliance pour la République félicite le président de la République pour ses nombreuses réalisations dans le secteur de la santé, notamment l’élargissement de la carte sanitaire et la modernisation progressive du plateau médical qui doit répondre aux meilleurs standards internationaux.



