Lauréat du Super Prix «Grand Bâtisseur»: Le successeur du malgache Andry Rajoelina connu le 21 avril 2024, à Dubaï
Mercredi 27 Décembre 2023

A travers un communiqué de presse parcouru par lesoleil.sn, Barthélemy Koumé, le Commissaire général de The Africa Road Builders-Trophée Babacar Ndiaye, a annoncé la tenue de la Conférence inaugurale prévue du 17 au 21 avril 2024, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cette 9e édition sera l’occasion, d’après le directeur général de Acturoutes, de désigner […] A travers un communiqué de presse parcouru par lesoleil.sn, Barthélemy Koumé, le Commissaire général de The Africa Road Builders-Trophée Babacar Ndiaye, a annoncé la tenue de la Conférence inaugurale prévue du 17 au 21 avril 2024, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cette 9e édition sera l’occasion, d’après le directeur général de Acturoutes, de désigner le lauréat du Super Prix « Grand Bâtisseur », un trophée qui sera attribué à un Chef d’État africain dont le pays a enregistré des réussites, au regard du thème général de l’année à savoir :« qualité des infrastructures routières et développement de l’Afrique ». Il est ainsi indiqué dans ledit communiqué que le lauréat 2024 succédera à Andry Rajoelina, lauréat 2023, dont le pays (Madagascar) est l’invité spécial de la Conférence Inaugurale 2024. Précisant dans la foulée, que la désignation du lauréat se fait par le Comité de Sélection composé de journalistes répartis sur l’ensemble de l’Afrique, M. Koumé relève que les Trophée Bâtisseurs et le Super Prix Grand Bâtisseur-Trophée Babacar Ndiaye, dont les lauréats seront connus à l’issue de la Conférence inaugurale, seront officiellement remis lors de la Conférence finale, à l’occasion des Assemblées annuelles de la Bad (Banque africaine de développement), en mai 2024 à Nairobi (Kenya). « Ils réuniront en un même endroit les décideurs, les maîtres d’ouvrages, les bailleurs de fonds et les exploitants issus ou travaillant dans toutes les régions de l’Afrique, ainsi que les journalistes des cinq régions du continent et leurs invités », ajoute le Commissariat général qui dit ouvrir un appel à communication à tous les partenaires, entités ou experts souhaitant faire une présentation, tout en appelant à la mobilisation de tous pour des échanges riches et diversifiés au profit du développement de l’Afrique. « Aussi, dans l’esprit de ce grand rendez-vous, est-il demandé à toutes les entreprises ou institutions œuvrant en Afrique de faire connaître leurs meilleures réalisations en matière de route et de transports, en vue de la désignation des lauréats 2024 du «Trophée Bâtisseur » de The Africa Road Builders », a-t-il notamment lancé. Selon la note, il est institué, à partir de l’édition 2024, plusieurs catégories pour le « Trophée Bâtisseur » en vue de « renforcer la valorisation de tous les acteurs qui concourent à la réussite d’un projet, de la conception à l’exploitation, en passant notamment par le financement et la conduite des travaux ». Créé en 2016, The Africa Road Builders – Trophée Babacar Ndiaye a été inspiré par le cinquième président de la Banque africaine de développement (Bad), le Dr Babacar Ndiaye. L’événement est placé, depuis son lancement sous le parrainage de la Banque africaine de développement et de son président, Dr Akinwumi Adesina. S.G



Source : https://lesoleil.sn/laureat-du-super-prix-grand-ba...

