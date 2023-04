Le BRT (Bus Rapid Transit). 100% Électrique et alimenté au solaire : une première mondiale Le Président Macky sall a annoncé lors de son adresse à la Nation que l’exploitation commerciale du BRT débutera dans le courant du 2e semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C’est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 20:37

A en croire, le chef de l'Etat, le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec internet à bord, et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité, comme le TER.



Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar et mettra au travail 1000 jeunes dont le recrutement est en cours.

Ndèye Fatou Kébé