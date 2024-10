Le Bénin cède 7 millions d’actions de la Loterie Nationale du Bénin à travers une offre publique de vente.

La période de souscription qui se fait à travers les SGI de la BRVM, prend fin en principe le 25 octobre 2024. Mais elle pourra être clôturée par anticipation.



Il faut rappeler que l’Etat du Bénin est l’unique actionnaire du capital initial de la LNB d’un montant de 2 milliards FCFA. L’OPV concerne les 35% du capital de la LNB, soit 7 millions d’actions. L’émetteur qu’est la LNB offre ainsi 2 729 600 actions aux personnes physiques de nationalité béninoise résidant ou non au Bénin (39% de l’OPV), 1 370 400 actions aux personnes morales de droit béninois (20% de l’OPV), 100 000 actions aux salariés de la LNB (1% de l’OPV) et 2 800 000 actions aux personnes physiques et morales non béninoises (40% de l’OPV).



Le prix de cession de l’action a été fixé à 4 800 FCFA, soit un montant total 33,600 milliards de FCFA.



A travers l’OPV suivie de l’introduction en Bourse de la LNB, les autorités béninoises poursuivent un certain nombre d’objectifs : promouvoir l’actionnariat populaire et partant diversifier le dudit actionnariat, contribuer au développement du marché boursier sous régional de la BRVM, mobiliser de la ressource sans endettement pour l’Etat, garantir la transparence de l’opération de cession, améliorer la gouvernance de la LNB et accroitre la notoriété de l’entreprise auprès du grand public.



Le succès de l’OPV suivie de l’introduction en Bourse de la LNB fera certainement tache d’huile au niveau des autres pays de l’UEMOA dont les sociétés de loterie pourraient s’inspirer.



Oumar Nourou

Depuis ce lundi 7 octobre 2024, les autorités béninoises cèdent au public par la voie d’une offre publique de vente (OPV) suivie d’une introduction en Bourse de 7 millions d’actions de la Loterie Nationale du Bénin (LNB).Source : https://www.lejecos.com/Le-Benin-cede-7-millions-d...