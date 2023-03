Le Comité National de Promotion du E-Sport s'oppose à l'organisation du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique à Dakar par Paradise Game et Sengames. Le Comité National de Promotion du E-Sport au Sénégal s'oppose à l'organisation du "Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Afrique" (FEJA) prévu les 18 et 19 mars 2023 à Dakar par Paradise Game et l'association sénégalaise Sengames. Le comité affirme que l'événement n'est pas homologué, car il n'a pas été déclaré auprès du comité. Le comité est le seul organe institutionnel habilité à organiser et/ou à homologuer toutes les compétitions liées à l'E-Sport au Sénégal. L'association sénégalaise Sengames, qui est l'un des organisateurs, s'oppose à toute affiliation au comité, qui a été créé par arrêté ministériel en décembre 2021. En effet, l'association a organisé plusieurs événements sans autorisation préalable, dont la eLigue Tour organisée par la Ligue de football professionnel française en février 2023 à Dakar.



Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 17:44

Le projet Solo E-Sport dirigé par l'Association Sengames est financé et soutenu par l'ambassade de France au Sénégal, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la souveraineté nationale dans ce domaine en raison du marché exponentiel que constitue l'industrie du jeu vidéo, en particulier l'E-Sport avec son chiffre d'affaires de plus de 700 milliards en Afrique. L'État du Sénégal a donc créé le comité pour préserver sa souveraineté dans ce domaine qui attire de plus en plus les acteurs de la Big Data et du Cloud. Le comité a pour missions d'initier toute action de promotion et de pratique de l'E-Sport au Sénégal, de coordonner et de développer la pratique de l'E-Sport sur toute l'étendue du territoire, d'organiser des compétitions régulières dans toutes les régions, de programmer et de réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement de l'E-Sport au plan national et international, de représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et intercontinentales, et de veiller à la protection des pratiquants.

