Le Conseil "Compromissionnel" vient de valider le 3ème mandat de Macky ( Par Ndukur Kacc Ndao)

Finalement les initiés politiques se sont entendus. Ce ne sont pas les menaces bluffantes de part et d'autre, mais les logiques de classe similaires entre YAW et BENNO qui ont influencé la décision du Conseil Constitutionnel. Après tout le conseil a toujours dit le droit et fait la politique. Les mêmes sages vont demain valider le 3me mandat au nom de l'apaisement.



Je ne sais si on réalise comment certains de ces acteurs politiques manquent de flair. Le conseil constitutionnel vient poser un acte politique en préparation d'autres décisions. Si les acteurs politiques s'accordent sur les décisions d'un Conseil "Compromissionnel" qui va dans le sens de leurs intérêts du moment, il faudra qu'ils soient cohérents que ce même Conseil va tordre la loi au profit du roi sur une question aussi importante que le mandat ou autre.



La stratégie et la tactique politiques ne sont pas pour les imbéciles au sens des philosophes De Certeau ou Maurizio Ferrari. La vraie guerre ne vient que de commencer. On verra qui va gagner le cœur de nos compatriotes désabusés et désenchantés par des acteurs eux-mêmes coincés entre la lutte des fesses et la conquête du pouvoir.



Ndukur