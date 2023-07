Le Conseiller spécial Abdou Aziz Diop «Président, méfiez vous de Farba Ngom, c’est un danger public !» Le Témoin-Dans un audio viral d’une douzaine de minutes, publié hier sur les réseaux sociaux, l’ancien membre du pôle Communication de la coalition «Macky 2012» regrette l’inaccessibilité de certains responsables de la mouvance présidentielle une fois insérés dans les lambris dorés du pouvoir, déclare sa candidature à la présidentielle de 2024, met en garde le chef de l’Etat contre certains esprits nocifs à l’instar de Farba Ngom et Cie, mais surtout, somme Macky Sall d’arrêter ses intrigues ou machinations secrètes qui auraient accouché, selon lui, de l’opposant le plus minable de l’histoire politique du Sénégal.

Inaccessibilité des responsables de la mouvance présidentielle Pour Abdou Aziz Diop qui annonce la fin de sa mission de formateur au sein du Grand groupe républicain (GGR), l’inaccessibilité de certains responsables du parti une fois casés dans les « stations » du pouvoir, est tout simplement inadmissible.



“Nous devons nous départir de cette manie qui consiste à devenir injoignables une fois casés dans le pouvoir. Personne ne peut nous joindre au téléphone encore moins accéder à nous, alors que nous ne cessons de solliciter les militants et les gens à chaque fois que de besoin”, regrette Abdou Aziz Diop qui descend en flammes son patron Macky Sall derrière lequel il court depuis le 05 juillet pour une audience.



Méfiez-vous de Farba Ngom ! Le conseiller spécial du président de la République, qui semble en savoir beaucoup sur certaines intrigues développées depuis le palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor et qui ont conduit à de malheureux événements dans le pays, demande à son patron de se méfier spécialement de son griot Farba Ngom, député à l’Assemblée nationale et maire de la commune de Agnam dans le Fouta.



“Farba Ngom est inculte, il ne sait ni lire ni écrire. Il n’a pas fait les bancs de l’école française et n’a pas été à l’école coranique. Président, je vous en conjure, arrêtez d’écouter Farba Ngom. Il ne connaît rien de l’essence du Coran. Il n’a aucune connaissance. Il vous a impliqué dans ses machinations qui ont conduit à une première guerre au Sénégal en mars 2021 (tiens, tiens, tiens !!). Il vous a impliqué dans ses complots jusqu’a ce que le Sénégal connaisse une deuxième guerre en juin 2023.



Il vous a impliqué dans une cabale qui lui a valu l’incendie de sa demeure. Laissez partir Farba Ngom dans son Agnam natal Monsieur le Président”, a imploré Abdou Aziz Diop après ses graves révélations sur les tireurs de ficelle présumés des regrettables évènements qui ont dernièrement mis le pays à feu et à sang



“Président, Dieu n’agrée pas les combines” “Ceci est ma dernière demande à votre endroit, monsieur le Président. Si votre épouse vous pousse dans des machinations, refusez monsieur le Président ! Si votre fils fait de même, refusez encore monsieur le Président! Et si un militant vous y invite également, refusez toujours monsieur le Président !



Le temps des manigances est révolu et dépassé. Dieu interdit Lui-même les intrigues dans le Coran Sourate 29 verset 41 L’araignée. L’araignée est plus astucieuse que vous et pourtant Dieu n’agrée pas ses manœuvres. Elle peut se faufiler dans une chambre, tisser sa toile sans attirer l’attention.



Mais, il suffit que vous apposiez votre main sur sa toile pour réduire tous ses efforts à néant. Organisez des élections paisibles, démocratiques, transparentes et partez en paix”, a recommandé pour conclure le conseiller spécial Abdoul Aziz Diop à celui qui est son patron pour quelques mois encore, le président Macky Sall.

