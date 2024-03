Le Directeur Général des Douanes visite les unités de l’AIBD : Renforcement des liens et discussion sur les enjeux aéroportuaires Ce mardi 18 mars, les unités douanières de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ont été l’hôte d’honneur du Directeur Général des Douanes, le Dr Mbaye Ndiaye. Dès son arrivée, il a été chaleureusement accueilli au bloc administratif, cœur névralgique regroupant diverses structures étatiques impliquées dans la gestion de la plateforme aéroportuaire.



Après avoir été salué par les agents des différentes brigades à l’aérogare, le Directeur Général s'est dirigé vers la Subdivision où l'attendaient le Colonel Ahmadou THIOYE, Directeur Régional de Dakar Ouest, le Lt-Colonel Mame Assane Cissé, Chef de Subdivision, son Adjoint ainsi que leurs collaborateurs. Au cours de discussions fructueuses avec les responsables de cette unité, divers sujets ont été abordés, notamment la nouvelle vision stratégique de la Direction Générale et les défis inhérents à la gestion du fret et des passagers, ainsi que le rôle crucial de la Douane dans la promotion et la compétitivité de l’AIBD.



La visite s’est ensuite poursuivie au Bureau, où le Lt-Colonel Famara Ibrahima SYLLA, Chef de Bureau, et son équipe ont eu l’honneur d’échanger avec le Directeur Général. Enfin, une rencontre avec les commissionnaires en douane agréés exerçant à l’AIBD a clôturé cette visite, mettant en lumière l’importance des partenariats dans le fonctionnement optimal de la plateforme aéroportuaire.



En geste de reconnaissance envers l'efficacité et le dévouement exemplaire de Famara Sylla, patron des douaniers de l'AIBD, le Directeur Général des Douanes a tenu à lui rendre visite, marquant ainsi l'importance accordée au travail de terrain et à la cohésion au sein de l'administration douanière.





