Le Docteur Babacar NIANG a été à nouveau entendu sur les circonstances de l’hospitalisation de Ousmane SONKO

Il a été noté que Monsieur Ousmane Sonko a été reçu et examiné par le docteur A Bangbola, de nationalité béninoise qui a procédé à son hospitalisation.



Or, il se trouve que ce médecin est un gynécologue et n'est pas inscrit à l'ordre des médecins du Sénégal. Par conséquent, elle n’a pas la qualité d’exercer au Sénégal.



La Sûreté urbaine a découvert cela en exploitant le tableau de l’ordre des médecins où le nom de la dame ne figure pas.



Interpellé par rapport à ces faits et sur les raisons pour lesquelles il emploie une personne dans sa structure médicale qui n’a pas le droit d’exercer au Sénégal, il a déclaré que l'inscription d'un médecin à l'université valide sa possibilité de travailler dans une structure médicale au Sénégal et que les diplômes du Bénin sont valables au Sénégal.



Cependant, ses arguments ont été démentis par l’exploitation de la loi portant exercice. Car l'exercice de la médecine au Sénégal requiert l'inscription à l'ordre en dehors de cas énumérés dans la loi.



Interpellé aussi sur les raisons pour lesquelles un gynécologue a pu examiner Monsieur Ousmane SONKO, le Dr NIANG a renseigné que la dame est aussi médecin généraliste.

Source : https://www.dakaractu.com/Le-Docteur-Babacar-NIANG...