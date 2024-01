Le Dossier de Sonko «refusé» par le Conseil constitutionnel (mandataire)

Le représentant de Ousmane Sonko vient de sortir du Conseil constitutionnel. Après le contrôle, son dossier a été rejeté parce que déclaré incomplet, renseigne Me ciré Clédor Ly, nous apprend Igfm. Ci-dessous les explications de l’avocat.



«Lorsque nous sommes entrés, le président Badio Camara nous a immédiatement notifié le fait que le dossier était incomplet. Cela veut dire que le dossier a été ouvert et exploité à l’absence du mandataire et représentant de Ousmane Sonko. Ce qui est une violation flagrante de la loi.



On lui a posé la question de savoir si le dossier est incomplet, qu’est ce qui pourrait être incomplet. Et la réponse a été que les dossiers ont été reçus, les courriers qui les accompagnaient aussi étaient reçues, vérifiés par la commission qui a conclu qu’il manquait une pièce, qu’il était incomplet. Et après, tout est refusé. Ils nous ont dit que le reste nous sera notifié par écrit en temps opportun.»