Le «Forum du Justiciable » condamne les propos de Sonko: "ils sont d'une gravité extrême"

«Les propos tenus, hier, par le Maire de Ziguinchor, Monsieur Ousmane SONKO, à l’occasion de la visite des leaders de Yewwi Askan Wi aux familles des deux jeunes morts lors des manifestations du 17 juin dernier soutenant que le Président de la République « a un problème particulier avec la Casamance et les casamançais…» et qu’il «stigmatise les casamançais…» sont d’une gravité extrême » a indiqué le communiqué du «Forum du Justiciable ».



Le Forum du justiciable a condamné «à la dernière énergie ces propos qui peuvent zapper notre paix sociale ». Le Forum du justiciable a invité «les acteurs politiques à la retenue dans leurs prises de paroles afin d’éviter de fragiliser notre cohésion nationale ». En plus, le Forum du justiciable a signalé que «le Sénégal est une nation unie et indivisible et rien ne doit menacer notre commun vouloir vivre ensemble ».



Enfin, le Forum du justiciable a rappelé que «les actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi ».



Dakar Times